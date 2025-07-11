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MİT ve emniyetten ortak operasyon! İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve polisin düzenlediği operasyonda, eski istihbaratçı emniyet mensubu Veysel Ö., 'gaybubet' denen hücre evinde yakalandı. Veysel Ö.'nün Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürüyken KHK ile ihraç edilen eski Emniyet Amiri olduğu öğrenildi.

IHA11 Temmuz 2025 Cuma 09:54 - Güncelleme:
MİT ve emniyetten ortak operasyon! İstanbul'da yakalandı
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Edinilen bilgiye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı unsurları tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dolayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçmiş dönemde KHK ile ihraç edilen firari Veysel Ö. isimli eski istihbarat polisinin izi sürüldü.

Güvenlik ve istihbarat birimleri, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürüyken KHK ile ihraç edilen eski Emniyet Amiri olduğu öğrenilen Veysel Ö.'nün İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda, FETÖ üyeleri arasında "güvenli ev" olarak nitelendirilen "gaybubet" denen bir hücre evinde barındığı saptandı. Belirlenen hücre evi çevresi emniyet ekipleri tarafından takip altına alınır, firari örgüt üyesi gaybubet evinin önünde iş yerine gittiği esnada sahte kimlik ile yakalanarak gözaltına alındı.

Veysel Ö.'nın saklandığı hücre evinde yapılan aramada hafıza kartı, flaş bellek ve sim kartları ile cep telefonu ve bilgisayardan oluşan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon ile yakalanan şüpheli, emniyete görülerek sorguya alındı. Poliste ifade işlemleri tamamlanan Veysel Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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