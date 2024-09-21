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MİT ve Emniyetten PKK/KCK'ya nokta operasyon! Avustralya yapılanmasındaki terörist İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem ASLAN İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

21 Eylül 2024 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
MİT ve Emniyetten PKK/KCK'ya nokta operasyon! Avustralya yapılanmasındaki terörist İstanbul'da yakalandı
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Avustralya'da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK'lı Çiğdem ASLAN, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı. Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem ASLAN'ın faaliyetleri adım adım izlendi.

Sürdürülen yakın takip neticesinde İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği tespit edilen Çiğdem ASLAN, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan PKK/KCK'lı Çiğdem ASLAN, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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