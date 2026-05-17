  • MİT ve Emniyet'ten uluslararası çeteye darbe: Kırmızı bültenle aranıyordu
Güncel

MİT ve Emniyet'ten uluslararası çeteye darbe: Kırmızı bültenle aranıyordu

Hollandalı makamlarca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan kırmızı bültenle aranan, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideriyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 10:15
MİT ve Emniyet'ten uluslararası çeteye darbe: Kırmızı bültenle aranıyordu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürüttüğü çalışmalarda, Hollanda'nın yetkili makamlarınca kırmızı bültenle aranan W.A.L'nin (51) İstanbul'da olduğu belirlendi.

Pendik'te dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile kokain ticareti yaptığı, bu suçtan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Türkiye'de de yakalama kararı bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

