MİT ve Jandarma'dan kritik operasyon! 'Şiyar Erzurum' yakalandı
Erzurum Valiliği: Terör örgütü PKK'lı 'Şiyar Erzurum' kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.
18 Haziran 2021 Cuma 17:22 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 17:51
Erzurum Valiliği: Terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.