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MİT ve Jandarma'dan kritik operasyon! 'Şiyar Erzurum' yakalandı

Erzurum Valiliği: Terör örgütü PKK'lı 'Şiyar Erzurum' kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

18 Haziran 2021 Cuma 17:22 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 17:51
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Erzurum Valiliği: Terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

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