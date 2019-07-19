Terör örgütü PKK bozguna uğradı

TSK’nın MİT ile Irak içinde terör örgütüne karşı sürdürdüğü operasyonlar sonucu PKK’nın hareket kabiliyeti azaldı. PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerine düzenlenen nokta atışı operasyonlar örgütü çaresizliğe sürükledi.

Irak’ın Türkiye ve İran sınır şeridi üzerinde 29 yıldır 800 köyü işgal eden terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sözde üst düzey yöneticilerine yönelik düzenlediği nokta atışı operasyonlar karşısında büyük bir telaş ve çaresizlik içinde. Irak’ta önce Kandil ardından Musul’un Mahmur ve son olarak Sincar ilçesinde konuşlanan PKK, TSK’nın düzenlediği başarılı operasyonlarından öncesine kadar yayılmacı bir siyaset izliyordu. Ancak TSK’nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Irak içinde örgüte karşı sürdürdüğü operasyonlar sonucu PKK’nın hareket kabiliyeti ciddi bir şekilde azaldığı gibi yayılmacı politikasında da gerileme yaşandı. Örgüt, TSK’nın Kandil’e düzenlediği Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarıyla kalbinden ağır darbeler aldı.

KONSEY ÜYESİ VURULDU

Terör örgütü PKK son olarak, MİT ve TSK’nın ortak operasyonu sonucu 27 Haziran 2019’da KCK’nın sözde Başkanlık Divanı ve Yürütme Konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed’in Kandil’de öldürülmesiyle büyük bir paniğe kapıldı. Irak’ın Süleymaniye vilayetinden olan Muhammed’in öldürülmesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) hedef tahtasına oturtan PKK, başta Peşmerge güçleri olmak üzere devlet kurumlarının, diplomatik misyonların hedef alınacağı tehdidinde bulundu.

PKK 800 KÖYÜ İŞGAL ETTİ

PKK, Diyar Garip Muhammed’in öldürülmesi olayından sonra IKBY’yi TSK ve MİT’le iş birliği yapmakla suçlayarak, kent merkezlerinde eylemler gerçekleştirmek için ‘Kürdistan Koruma Cevheri’ adında yeni bir grup kurduklarını duyurmuştu. IKBY Güvenlik Ajansı da suçlanmaya ilişkin 7 Temmuz’da yayımladığı yazılı açıklamada “PKK bölgeye çatışma ve istikrarsızlığın getirilmesinin asıl sebebidir. IKBY’deki 800’den fazla köy ve yerleşim biriminin yeniden imarına engel oluyor” ifadelerine yer vermişti.

IRAK’TAKİ YAPILANMA

Terör örgütü PKK, 1980’li yılların başında Lübnan ve Suriye’deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşıdı. Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990’a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu. Örgüt daha sonra Musul’un Mahmur ilçesinde Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan ‘Mahmur Kampı’nı askeri üsse çevirerek, çocuklar dahil kamptaki herkesi silah altına aldı. Başta Kandil olmak üzere Türkiye ve İran sınırı üzerindeki Irak’ın 800 köyünü işgal eden PKK, Mahmur’dan sonra gözünü Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul’un Sincar ilçesine çevirdi ve ezidimere zulmetti.

1 YILDA ÜST DÜZEY TEMİZLİK

Türkiye’nin barış ve huzurunu bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK’ya yönelik son dönemde düzenlenen operasyonlarda örgütün çok sayıda sözde sorumlusu öldürüldü. Örgüte son bir yıl içinde yapılan operasyonlarda PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi ve sözde kuzey saha sorumlusu olan kırmızı kategorideki İbrahim Çoban, sözde Erzurum saha sorumlusu Mahmut Laçin, Sincar’da PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi ve sözde Sincar Eyalet Sorumlusu İsmail Özden, Kandil’de PKK’nın tepe kadrosunda bulunan Cemil Bayık’ın en yakın adamı Rıza Altun ve yanındaki PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Mikail Özdemir, PKK’nın sözde Sözcüsü Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölge Sorumlusu Ali Aktaş’ın bulunduğu üst düzey teröristler de etkisiz hale getirildi.

IRAK’IN KUZEYiNDE AĞIR PENÇE VURULDU

Pençe Operasyonu kapsamında kırmızı listedeki ele başlarından Mehmet Soysüren, sözde Tunceli Doğu Cephe sorumlusu Celal Kaya, kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Şerif Yakut ile MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla KCK’nın sözde Başkanlık Divanı ve Yürütme Konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed Kandil’de lazer güdümlü füzelerle öldürüldü. PKK’nın sözde Gabar Maliye ve Lojistik sorumlusu Mehmet Şirin Arslan 7 Temmuz 2019’da Gabar dağındaki operasyonda öldürüldü.