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  • MİT ve polisten ortak operasyon! Fransa'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
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MİT ve polisten ortak operasyon! Fransa'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla Fransa tarafından aranan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
MİT ve polisten ortak operasyon! Fransa'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ortaklığında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, Fransa adli makamlarınca aranan şüphelinin Kağıthane'de olduğu belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, nakletme ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin gizlenmesine ve dönüştürülmesine olanak sağlayıp kara para aklama fiilini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Fransız adli makamlarınca hakkında "difüzyon mesajı" ile aranma kaydı bulunan şüpheli S.K. (35) yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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