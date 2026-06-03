İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,958
  • EURO
    53,4884
  • ALTIN
    6604.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT ve polisten ortak operasyon! Gözaltındaki Selçuksports yöneticisi için karar verildi
Güncel

MİT ve polisten ortak operasyon! Gözaltındaki Selçuksports yöneticisi için karar verildi

Trendyol Süper Lig'deki maçları internet sitesi üzerinden kaçak yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'Selçuksport' isimli internet sitesinin yöneticisi Selçuk Y. tutuklandı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 07:27 - Güncelleme:
MİT ve polisten ortak operasyon! Gözaltındaki Selçuksports yöneticisi için karar verildi
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan söz konusu internet sitesini yöneten Selçuk Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Selçuk Y'nin tutuklanmasına karar verildi.

- NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edilmişti.

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini belirlemişti.

Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

  • Selçuksports
  • tutuklama
  • kaçak yayın

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.