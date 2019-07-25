MİT ve TSK vurdu: Erbil şehidimizin kanı yerde kalmadı
MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda Erbil'de Türk diplomatın şehit edildiği saldırının planlayıcıları 24 Temmuz'da (dün) Kuzey Irak'taki iki ayrı noktada vuruldu.
MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda Erbil'de Türk diplomatın şehit edildiği saldırının planlayıcıları 24 Temmuz'da (dün) Kuzey Irak'taki iki ayrı noktada vuruldu. (TRT Haber)
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