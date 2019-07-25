MİT ve TSK vurdu: Erbil şehidimizin kanı yerde kalmadı MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda Erbil'de Türk diplomatın şehit edildiği saldırının planlayıcıları 24 Temmuz'da (dün) Kuzey Irak'taki iki ayrı noktada vuruldu.