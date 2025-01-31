Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgelerine ve bir TSK konvoyuna yönelik eylemlerde yer aldığı tespit edilen ve Afrika'da operasyonla yakalanan Ahmet Baykara (29) ile Adana'da gözaltına alınan ağabeyi Yusuf Baykara (30) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ahmet Baykara, 2014 yılında ağabeyi Yusuf Baykara ile Suriye'ye gittiklerini belirtti.

Baykara, 2014-2019'da terör örgütü içinde Suriye'nin Halep ve İdlib bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiklerini bildirerek, şunları itiraf etti:

"Ben ve ağabeyim kod adı kullandık. Yusuf ile ağır silah ve nöbet tutma eğitimleri aldık. Bir müddet sonra havanlı, silahlı faaliyetler yürüttük. Suriye'de kiraladığımız bir evin odasını patlayıcı atölyesi olarak düzenledik. Burada bomba hazırladık. Yusuf ile keşif ve gözetleme yaparak TSK ve diğer unsurlara yönelik bombalı ve silahlı eylemlerde bulunduk. Kiraladığımız evde Yusuf ile düzenlediğimiz el yapımı patlayıcıları TSK'ya yönelik eylemlerde kullandık. 2017 yılında Suriye'de Halep'in Daret İzze bölgesinde TSK konvoyuna yönelik el yapımı patlayıcılarla yapılan saldırı, Yusuf Baykara ve sözde grup emiri Sefine'nin planlaması ile yapıldı."

2017 yılında Yusuf Baykara ile taş görünümlü yaklaşık 20 mayın hazırladıklarını anlatan Baykara, "Bu patlayıcıları yol güzergahı olan Daret İzze Türkiye sınır hattı üzerindeki noktalara yerleştirdik. Eylem planlayıcısı Yusuf Baykara'dır. Ayrıca yine Sefine de planlamaya dahildi. Keşif ve gözetleme faaliyetinde bulunduk ancak uygun bir ortam olmadığı için bu eylemi yapamadık. Bu eylem için mayınları Yusuf Baykara ile hazırladık. Eylemi yapmak için patlayıcıları 'Abu Kenan' kod adlı örgüt üyesine teslim ettik. Yine Suriye'de İdlib'in Cisr eş-Şuğur kırsalında 2018 yılında TSK'nın geçiş güzergahına 3 uzaktan kumandalı mayın yerleştirildi. Bu eylemde 2 TSK mensubu yaralandı, bir sivil de öldü. Ben bu eyleme katılmadım. Sadece eylemde kullanılan patlayıcıları Yusuf Baykara ile hazırlayıp 'Abu Kenan' kod adlı örgüt üyesine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

- ADANA'DA YAKALANAN AĞABEYİ DE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Terörist Yusuf Baykara da 2014 yılında kardeşi Ahmet Baykara ile Suriye'ye gittiklerini belirterek, şu itiraflarda bulundu:

"El Kaide terör örgütü içinde silahlı eğitim aldık. Silahlı çatışmalara ve bombalı eylemlere girdik. İdlib bölgesinde bomba yapımı, mayın yapımı, tuzaklama, pusu kurma eğitimleri aldık. Kiraladığımız evin bir odasını patlayıcı atölyesine çevirdik. Hazırladığımız mayın ve patlayıcıları bizden isteyen gruplara verdik. 2017 ve 2018 yıllarında TSK'ya yönelik bombalı eylemlerde kullanılan patlayıcıları ben hazırladım ve örgüt mensuplarına teslim ettim."

İddianamede sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilerek, "Sanıklar Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'nın TSK'ya yönelik bombalı eylemde bulundukları, eylemlerinin Türk Ceza Kanunu 302. maddesinde belirtilen 'vahim' nitelikteki eylemlerden olduğu, bu kapsamda üzerlerine atılı 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan cezalandırılmaları talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

Tutuklu sanıkların yargılaması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

- MİT'İN AFRİKA VE ADANA'DAKİ OPERASYONU

MİT Başkanlığı, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etmişti.

TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan terörist Ahmet Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamış, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiği ağabeyi Yusuf Baykara'nın da Adana'da bulunduğunu itiraf etmesi üzerine Yusuf Baykara saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

İşlemleri tamamlanan Ahmet ve Yusuf Baykara, 17 Ekim 2024'te tutuklanmıştı.