  • MİT yalanıyla 10 milyonluk vurgun! 3 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi'de gerçekleştirilen uygulamada, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kadını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar çıktı.

7 Mayıs 2026 Perşembe 16:15
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilen 3 kişi durduruldu. Yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen Ö.S. (21), Y.E.G. (18) ve M.T.'nin (21) üstü arandı. Aramalarda 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar ele geçirildi.

ÜZERLERİNDEN 155 GRAM ALTIN VE 19 BİN 800 DOLAR ÇIKTI

Altın ve paraların arasında bulunan dekontun incelenmesi sonucu M.A. (53) isimli kadının adına ulaşıldı. M.A. ile yapılan görüşmede, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından hakkında terör soruşturması bulunduğu yönünde kandırıldığı, bu kapsamda 7 Mart tarihinden 2 Nisan tarihine kadar yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi şüphelilere teslim ettiği öğrenildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin üzerinden çıkan 155 gram altın ve 19 bin 800 doların, M.A. tarafından aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şahıslara verildiği belirlendi.

Uygulama noktasında yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen altın ve döviz muhafaza altına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • DOLANDIRICILIK
  • yakalama
  • gözaltı

