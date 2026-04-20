20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
  • MİT yalanıyla 10 milyonluk vurgun: 6 ilde çetelere darbe
Güncel

MİT yalanıyla 10 milyonluk vurgun: 6 ilde çetelere darbe

Bilecik merkezli 6 ilde gerçekleştirilen 'Avcı Operasyonu'nda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak 10 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
MİT yalanıyla 10 milyonluk vurgun: 6 ilde çetelere darbe
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik merkezli Konya, Kütahya, Isparta, Burdur, Kars ve Denizli illerinde eş zamanlı 'Avcı Operasyonu' düzenledi. Operasyonda MİT görevlisi olarak tanıtarak 10 milyonluk vurgun yapan 9 kişi yakalandı.

10 MİLYONLUK VURGUN YAPAN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Şüphelilerin MASAK verilerine göre şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 100 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 12 adet SIM kart, 2 adet bilgisayar kasası, 2 adet USB bellek, 1 adet laptop, 1 adet dernek üyelik kartı, 1 adet basın kartı, 1 adet basın araç kartı, 1 adet ajanda, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 40 adet av fişeği ele geçirilmiştir.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan 'Avcı Operasyonu'nda gözaltına alınan 12 kişinden F.E., N.N., R.Ç., A.K., A.B., A.Y., A.Ç, S.Ö. ve T.G.B. isimli şüpheliler alınan ilk ifadelerin ardında adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 9 kişiden 1 kişi ifadesinin ardından serbest kalırken, mehleme m çıkarılan 8 kişiden 5 şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

