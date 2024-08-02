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MİT yönetiminde tarihe geçen operasyon... Türkiye'den yardım istediler

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinesinde yürütülen tarihi takas operasyonunun perde arkası ortaya çıktı. Almanya, Rusya ve ABD'nin Türkiye'den yardım istediği öğrenildi.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 15:19 - Güncelleme:
MİT yönetiminde tarihe geçen operasyon... Türkiye'den yardım istediler
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine edilen operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas olarak tarihe geçti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

Öte yandan, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ile Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren tarihi operasyonun detayları da belli oldu.

- MİT, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYIYLA OPERASYONDA BAŞAT ROLÜ ÜSTLENDİ

Süreç, ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesi ile başladı.

Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adil ve yapıcı bir politika izlemesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlar, geçmişte yapılan takas operasyonlarında Türkiye'nin arabuluculuktaki başarıları taraflar arasında işbirliği için Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili oldu.

Türkiye'nin arabuluculuk deneyimine güvenen tarafların teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, takas operasyonu için başat rolü üstlendi.

MİT'in üst düzey yetkilileri, tarihe geçen bu operasyonun gerçekleşmesi öncesinde taraflar ile sık sık bir araya geldi. Süreç içerisinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da birçok kez muhatapları ile hem yüz yüze hem de telefonda görüştü.

Tarafların, takasa ilişkin çekince, anlaşmazlık ve talepleri de yine MİT'in adil ve yapıcı çözümleri sayesinde aşıldı. Takas operasyonunun her adımı MİT'in kontrolünde ilerledi.

Operasyon için müzakereler son ana kadar devam etti. Operasyon anında bile taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklar, MİT'in sağladığı soğukkanlı ve başarılı istihbarat diplomasisiyle yönetildi.

- TARAFLAR ARASINDA HER TÜRLÜ ANLAŞMAYI MİT SAĞLADI

MİT'in, taraflar arasında her türlü anlaşmayı sağlaması sonrasında operasyon için düğmeye basıldı.

1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde MİT, takasın gerçekleştirileceği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Esenboğa Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi. MİT'in koordinesindeki takas operasyonu saat 16.05'te Slovenya'dan gelen ilk uçağın tekerinin piste değmesi ile başladı.

Slovenya uçağının ardından Polonya, Norveç, Rusya, Almanya ve ABD'den gelen uçakların alana inmesi ile takas aşamasına geçildi. Operasyon boyunca takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu.

- SÜRECİN TAMAMINI MİT YÖNETTİ

Operasyonun herhangi bir sebeple bozulmaması için sürecin tamamını MİT yönetti.

Önce Rusya'nın teslim alacağı 10 kişi uçaklardan indirildi. Ardından Rusya tarafı teslim edeceği 16 kişinin uçaktan intikalini sağladı. MİT'in gözetiminde tarafların 'karşılıklı teyit' işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 10 kişi Moskova'ya dönecek Rus uçağına, 3 kişi Washington'a dönecek ABD uçağına, 13 kişi de Almanya uçağına aktarıldı.

Üç uçağın tekerlerinin pistten ayrılması ile MİT'in tarihe geçen takas operasyonu başarılı şekilde tamamlandı.

- ABD VE RUSYA'DAN TEŞEKKÜR

Operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kremlinden yapılan açıklamada da MİT yönetiminde yapılan takas operasyonunun hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yönetimlerine teşekkür edildi.

  • MİT operasyonu
  • tarihi takas
  • Almanya Rusya ABD yardım

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