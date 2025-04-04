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''MİT'çiyim'' diyerek kandırdı! 130 bin dolarlık vurgun

Adana'da kendini MİT görevlisi olarak tanıtan M.A.A. suç ortaklarıyla birlikte, ABD'ye götürme vaadiyle ağlarına düşürdükleri 16 kişiyi 130 bin dolar dolandırdı.

Akşam Gazetesi4 Nisan 2025 Cuma 08:41 - Güncelleme:
''MİT'çiyim'' diyerek kandırdı! 130 bin dolarlık vurgun
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Adana'da kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan M.A.A. (31), suç ortakları M.K. (54) ve M.K. (58) ile ABD'ye götürme vaadiyle ağlarına düşürdükleri 16 kişiyi 130 bin dolar dolandırdı.

Adana'da 2022 yılında yaşanan olayda kendini MİT çalışanı olarak tanıtan M.A.A, iki arkadaşıyla birlikte 16 kişiyi Afrika üzerinden Amerika'ya göndereceğine inandırdı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Komiser yardımcısı S.A.'yı da, "Seni MİT'e aldıracağım" diyerek yanına alan M.A.A., 138 bin 400 dolar topladı. 16 kişi önce Adana'dan İstanbul'a gitti. Ancak İstanbul'a gittiklerinde Amerika'ya gidemeyeceklerini öğrenince şikayetçi oldu. Bunun üzerine tutuklanan 4 sanık 1 ay sonra serbest bırakıldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklar M.A.A ve iki arkadaşı birbirlerini suçladı. Tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı S.A.'nın mahkemenin kararıyla yeniden mesleğine iade edildiği öğrenildi. Davanın 14 Nisan'a ertelediği bildirildi.

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