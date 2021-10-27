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Güncel

MİT'den dev operasyon! Hedeflerinde kimin olduğu belli oldu

MİT'in Türkiye'de casusluk faaliyetleri yürüten ajanları kıskıvrak yakalaması sonrası, MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi olduğu belirlendi.

Sabah27 Ekim 2021 Çarşamba 08:05 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 08:30
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MİT'in Mossad operasyonunda, 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casuslar arasında yer alan A.R.A. isimli ajanın faaliyetleri dikkat çekti. 29 yaşındaki A.R.A.'nın 'Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'la ilgili ayrıntılı biyografik istihbarat çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Güvenlik birimleri, kendisine yönelik suikast girişimi olabileceği ihtimalini değerlendirmeye alarak Hasan'ı ikaz etti. A.R.A. isimli ajan, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Mossad'ın 'case officer' olarak bilinen saha elemanı A.Z.'ye bağlıydı.

Sabah'ın haberine göre, 2019'dan beri A.Z.'ye bilgi sağlıyordu. A.Z. isimli Mossad yetkilisi, geçen yıl ekimde A.R.A. isimli ajandan bir isim hakkında biyografik istihbarat çalışması yapması talimatı verdi. Hatta bu isimle temasa geçip yakınlık kurmasını istedi. Bu isim 'Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'dı. Talimat üzerine harekete geçen A.R.A., İstanbul'da ikamet eden A. Hasan'ı araştırmaya koyuldu.

KONTRATINI BİLE GÖNDERMİŞ

Hasan'ın güncel durumu, kişisel bilgileri, konakladığı evin adresi, kira kontratı, Lübnan'a yapacağı seyahat ve orada yapacağı konaklamaları dahil temin ederek A.Z. isimli Mossad yöneticisine gönderdi. A.R.A.'nın ayrıca Hasan'ın ailesinin pasaport bilgilerini de A.Z.'ye gönderdiği ortaya çıkarken, Hasan'la yakınlık kurmaya çalıştığı da belirlendi.

Elde ettiği ve yurt dışındaki Mossad ajanına gönderdiği bu bilgiler karşılığında binlerce dolar aldığı saptandı.

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