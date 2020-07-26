MİT'in İstanbul'daki kalesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

26 Temmuz 2020 Pazar 15:18 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 15:44

Başkan Erdoğan MİT'in yeni hizmet binası açılış töreninde konuşuyor



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha dönüştüğü dönemde istihbaratın önemi çok daha artmıştır."



"Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir"



AYASOFYA CAMİİ'NİN İBADETE AÇILMASI

"Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz."



"Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar olduğuna şahitlik ettik."



Her alanda olduğu gibi istihbarata da zoru başardık

PKK'nın lider kadrosu adeta harekat edemez hale getirilmiştir

"Terör örgütleri mensupları artık biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir."



"Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı giderek artıyor."

"Teşkilatımız (MİT) bugüne kadar 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini sağlamıştır."



Libya'da Darbeci Hafter'in durdurulmasında MİT'in çalışmaları rol değiştirici bir etkiye sahip

Verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır