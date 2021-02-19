MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti... Tutuklandı

AA 19 Şubat 2021 Cuma 15:19 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 15:19

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan, terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım tutuklandı.

Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Parım, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Parım'ın, sorgusunda, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Parım'ın, 2015'te terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

