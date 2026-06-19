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MİT'in operasyonuyla yakalanmıştı! DEAŞ'ın medya sorumlusu Kazancı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı, Konya'da tutuklandı.

AA19 Haziran 2026 Cuma 17:33 - Güncelleme:
MİT'in operasyonuyla yakalanmıştı! DEAŞ'ın medya sorumlusu Kazancı tutuklandı
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Sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Kazancı'nın, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" (ISKP) medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladıktan sonra 17 Haziran'da Türkiye'ye getirmişti.

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