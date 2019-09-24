Halk arasında Mitomani yalan söyleme hastalığı olarak biliniyor. Mitomani nedir? Mitomani ne demek, nasıl tedavi edilir? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mitomani hastalığına yakalana kişilere ise mitoman adı veriliyor. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlıyor. Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir. Mitomani hastalığına dair tüm detaylar haberimizde..

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani hastalığı, yalan söyleme rahatsızlığı olarak bilinir. Bu rahatsızlığa yakalanan kişilere ise mitoman adı verilir. Mitoman olan kişiler, dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için yalana başvururlar. Bu rahatsızlığı alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler ve bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri bile inanırlar.

Mitoman rahatsızlığına yakalanan kişiler, söyledikleri yalanların hastalık derecesinde olduğunu düşünmedikleri için tedaviye ihtiyaç duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

MİTOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mitomani hastalığı, tedavisi olan psikolojik bir hastalıktır. Kişinin tedaviden olumlu sonuç alması için her şeyden önce ailenin ve diğer yakınlarının etkisi vardır. Aile ve yakınlardan sonra ise doktorun izleyeceği doğru yol ile mitomani hastalığı atlatılabiliyor. Bu bakımdan ailenin, yakınlarının ve doktorun yapması gerekenler şunlar:

Mitomani hastasının ailesinin yapması gerekenler

Mitomani hastalığı, her şeyden önce hastanın kendisinde biten bir durumdur. Bu bakımdan öncelikle hasta mitomani hastası olduğuna ikna edilmelidir. Ancak bu, hastaya karşı sinirli ve kırıcı bir tavırla asla söylenmemeli. Ardından mitomani hastalığına tedavi için hasta ikna edilmeli.

Mitomani hastalığında doktorun yapması gerekenler

Doktor hastanın psikolojisine göre hareket etmelidir. Öncelikle hastayı sürekli olarak yalan söylemeye iten nedenin araştırılıp bulunması gerekir. Daha sonra ise bu nedene bağlı olarak psikoterapi ya da ilaçlı tedavi yönteminden biri belirlenmelidir. Doğru yöntemle hasta daha ilk seansta oldukça iyileşme gösterebilir.

MİTOMANİ HASTALIĞININ NEDENLERİ

Mitomani hastalığının birçok nedeni olsa da asıl nedeni kişinin çocukluğunda şahit olduğu yalanlardır. Kişi çocukluk döneminde sürekli olarak ebeveynlerini izler ve onları doğrularıyla, yanlışlarıyla kendine model olarak alır. Bu bakımdan çocukların ebeveynlerinin yalan söylemelerine şahit olması onların ileriki yaşlarda yalan söylemesine ve yalan söylemeyi daha da ileriye taşıyarak yalan söyleme hastalığına yakalanmasına neden olabiliyor. Bunların dışındaki mitomani hastalığının başlıca nedenleri şunlar:

- Doğru söylediğine inanılmaması

- Aşağılık kompleksi

- Onaylanma ihtiyacı

- Narsistik kişilik bozukluğu

- Çocukluk döneminde maruz kalınan istismarlar