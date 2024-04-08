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MİT'ten 23 Nisan'da çocuklara özel etkinlik

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklardan 'güvenlik', 'istihbarat' ve 'gizli ajan' kelimelerini resimle ya da mektupla kağıda dökmelerini istedi.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
MİT'ten 23 Nisan'da çocuklara özel etkinlik
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MİT'in internet sitesindeki duyuruda, 5-14 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini kullanmaya davet edildi.

Çocuklardan, MİT'in görev alanını tanımlayan "güvenlik", "istihbarat" ve "gizli ajan" kelimelerinden yola çıkarak resim yapmaları ya da mektup yazmaları istendi.

Çocuklar hayallerindeki "gizli ajanı" resmedebilecek ya da "istihbarat" veya "güvenlik" kelimesini yazdığı mektupta anlatabilecek.

Gönderilen resim ve mektuplardan seçilenler MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Aileler, çocuklarının hazırladığı resim ya da mektupları 23 Nisan 2024'e kadar "[email protected]" elektronik posta adresine gönderebilecek.

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