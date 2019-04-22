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MİT, Sincar'da yakaladığı teröristleri Türkiye'ye getirerek emniyet güçlerine teslim etti

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışındaki terör örgütü PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar'da yakalanan 4 terörist, 18 Nisan'da Irak'tan Türkiye'ye getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi.

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AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, yakalanan teröristler V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye'de silahlı eğitim aldı.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten teröristlerin Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi.

Teröristlerden V.K'nin, 2010 yılında PKK/KCK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı, Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

V.K'nin, geçen ay Sincar bölgesinde Ezidi ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği ve PKK/KCK'nın tecavüz olayını örtbas amacıyla örgüt mensubunu başka bir bölgede görevlendirdiği tespit edildi.

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