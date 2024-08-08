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MİT'ten 5 soruluk kriptoloji testi! Merak edilen soruların cevapları yayınlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı. Sorular arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
MİT'ten 5 soruluk kriptoloji testi! Merak edilen soruların cevapları yayınlandı
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İnternet sitesinde, daha önce yayımlanan klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun cevaplarına yer verildi.

'VATAN İÇİN HER AN HER YERDE' MESAJI

Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, "Vatan için her an her yerde" mesajı öne çıktı.

Diğer bir soruda şifreli metinde gizlenen mesaj, "MİT vatan için her an her yerde" oldu.

ŞİFRELİ ATATÜRK SORUSU

Sorular arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı. Atatürk'ün şifrelenmiş sözleri, Vigenere şifreleme aşamaları takip edilerek, şu şekilde çözüldü:

"Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

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