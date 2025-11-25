İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Kasım 2025 Salı
  • MİT'ten ''Casusluk'' operasyonu! 4 isim deşifre oldu
Güncel

MİT'ten ''Casusluk'' operasyonu! 4 isim deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen 'casusluk' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

25 Kasım 2025 Salı 11:42
MİT'ten ''Casusluk'' operasyonu! 4 isim deşifre oldu
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Başsavcılığın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) "casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgiyi derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik bugün operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurt dışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkarılmıştır."

Başsavcılığın açıklamasında, "Bugün basın duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarımızdan alınan bilgilere göre şüphelilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

