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MİT'ten DEAŞ operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
MİT'ten DEAŞ operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleriyle koordineli biçimde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen 9 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verildi, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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