  MİT'ten DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Güncel

MİT'ten DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşında saldırı hazırlığı yapan DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin'i Malatya'da yakaladı.

26 Aralık 2025 Cuma 10:14
MİT'ten DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
MİT, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen DEAŞ'lı İbrahim BURTAKUÇİN'e yönelik ortak bir operasyona imza attı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim BURTAKUÇİN'nin Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye'den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye'de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

DEAŞ'lı BURTAKUÇİN'in yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim BURTAKUÇİN Malatya'da yakalandı. Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde DEAŞ'lı BURTAKUÇİN'e ait materyallerde;

- DEAŞ'a ait yazılımların,

- DEAŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin,

- DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ'a katılımı destekleyen ses dosyaların,

- DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların,

- DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

