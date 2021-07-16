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MİT'ten Duhok'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

MİT'in Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 10:08 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:55
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Irak'tan Türkiye'ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK terör örgütü kadrolarının etkisiz hale getirildiği sınır ötesinde yürütülen operasyonlar, örgütün sözde yöneticileri ile eylemci kadrolar arasında irtibatın kesilmesini sağladı.

Operasyonlar nedeniyle saklanmak zorunda kalan üst düzey örgüt mensupları, PKK'lı teröristler üzerindeki hakimiyetini kaybetti.

Saklandıkları mağaralar dışına adım atamayan sözde üst düzey örgüt mensuplarının, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla eylem talimatları verdiği tespit edildi.

Terörist Emrah Yıldızer

MİT tarafından, Dewran Gilidax kod adlı Emrah Yıldızer ve Andok Oramar kod adlı Barış Soydan'ın ürettiği patlayıcıların söz konusu eylemlerde kullanılmasının planlandığı belirlendi.

Terörist Barış Soydan

Yerleri tespit edilerek takibe alınan 2 terörist, 4 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında düzenlenen hava operasyonunda, beraberlerindeki patlayıcılarla etkisiz hale getirildi.

2018'de Irak'a geçen Yıldızer'in, PKK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerini planlayan sözde özel güç unsurları içinde patlayıcı ve sabotaj eğitimleri aldığı tespit edildi.

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