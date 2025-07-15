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MİT'ten FETÖ operasyonu! Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı

MİT, FETÖ'ye yönelik dokuz ilde ortak operasyon düzenledi. 26 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, market zinciri Hakmar ve tatlıcı Tatbak'a kayyum atanmasına karar verildi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 08:18 - Güncelleme:
MİT'ten FETÖ operasyonu! Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. takibe alındı.

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.

Z.D'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.

- GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINDA ARAMA

Bunun üzerine MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zincir marketlerin sahibi Z.D. ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ile örgütten yardım alan 24 şüpheli gözaltına alındı.

HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında yapılan aramada örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi.

Z.D'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı.

C.G'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

- ZİNCİR MARKETLERE KAYYUM ATANDI

HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

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