Milli İstihbarat Teşkilatı, yurt dışında havadan ve karadan teröristlerin kabusu olmaya devam ediyor. Son 24 saatte terör devleti kurmayı hayal eden PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven Irak'ın kuzeyindeki Gara'da yok edildi.

Peki Gara'da yapılan çifte operasyonlar ne anlama geliyor?

MİT'in başarılı yurt dışı operasyonları kime ne mesaj veriyor?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar bu soruların cevapları katıldığı A Haber yayınında değerlendirdi.

Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Terör örgütünün Suriye ve Irak'taki varlığı bölgede yaşanan jeopolitik oyunların bir parçası oldu. Bu noktada Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki tüm terör örgütlerine karşı yapmış olduğu mücadele ülkenin geleceği hem de bölgenin istikrarı son derece önemli. Bu iradeyi şu anda ne Irak ne de Suriye hükümeti yerine getiremiyor. Bu ülkelerdeki merkezi hükümetler son derece yetersi kalıyor.

Oradaki bir terör dalgası tsunami gibi Türkiye'yi vuracak, Türkiye bunun farkına vardığı için bunu engellemek adına büyük bir mücadele içerisinde TSK ve MİT dışarıda İçişleri Bakanlığına unsurlarımız da içeride kontrol edilen bölgelerde son derece önemli istikrar harekatını devam ettiriyor. Bu nokta da yapılan nokta operasyonları nereye koymalıyız?

Bugün etkisizleştirilen Neçirvan Seven, örgütün elektronik ekipmanlarının temininden sorumlu. YPG/PKK terör örgütünün sofistike güdümler kullanarak yani tetik malzemeleri kullanarak bize karşı Suriye'de beraber çalıştığımız Özgür Suriye Ordusu'na karşı bombalı motosiklet, EYP, intihar yeleği mekanizmalarının temininden sorumlu biri yok ediliyor. PKK bir taraftan intihar droneları yapmaya çalışıyor. Havadan bir takım intikal araçları yapmaya çalışıyorlar.

Örgütü baş yılanı Murat Karayılan bölücü terör örgütü için geçen seneyi havacılık yılı ilan etmişti. İşte tüm bu tarz işlerdeki sofistike malzemelerde sorumlu olan bir unsuru MİT tespit edip sızıyor etrafına adam yerleştirip uygun yer ve zamanda etkisizleştiriyor. Bu kendi içerisinde etki odaklı harekat. Bu örgüt faaliyetleri ile ilgili büyük bir kırılganlığa yol açıyor. Bağlantılar ve tedarik noktaları kopuyor..

MİT'in şimdiye kadar yapmış olduğu bu tür operasyonların sayısına baktığınız zaman 150'e yaklaştı. İşte bu kadar bir sayıda örgütün lider kadrosunu etkisizleştirme bunun özel bir anlamı var. Bunların hepsi etki odaklı ve motivasyonu yüksek olan harekatlardır. Bütüncül olarak buna bakarsak örgüt üzerinde stratejik bir etki oluşturuyor. Örgüt içinde bir çaresizlik var. Burada sözde sorumlular öldürüldü mü sözde emir komuta da parçalanıyor.

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Terörist Neçirvan Seven Gara'da etkisiz hale getirdi

MİT Gara'da vurdu! Ahmet Gümüş etkisiz hale getirildi