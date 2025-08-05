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MİT'ten gizli operasyon! PKK'nın elindeki iki istihbaratçı Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın elindeki biri sağ iki personelini, gizli bir operasyonla Türkiye'ye getirdi. Şehit personel toprağa verildi.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 08:45 - Güncelleme:
MİT'ten gizli operasyon! PKK'nın elindeki iki istihbaratçı Türkiye'ye getirildi
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MİT, terör örgütü PKK'nın elindeki biri sağ iki personelini Türkiye'ye getirdi. Şehit personel, DNA testi sonrası toprağa verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın elindeki iki MİT personelini, gizli bir operasyonla Türkiye'ye getirdi.

NTV'nin haberine göre, MİT, PKK'nın elinde olan iki istihbarat görevlisi için uzun süredir çalışma gerçekleştiriyordu.

Şehit MİT görevlisi A.G.'nin cenazesi Türkiye'ye getirildi ve DNA testi yapıldı. Kimlik tespitinden sonra ailenin isteği üzerine şehit MİT görevlisi Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi.

Cenazeye ailesiyle birlikte MİT görevlileri katıldı. Diğer MİT görevlisinin ise sağlıklı olduğu öğrenilirken ailesi ile bir araya getirildi. Bu operasyonla birlikte terör örgütünün elinde MİT görevlisi kalmadığı bildirildi.

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