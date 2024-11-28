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MİT'ten hedef listesine bir çizik daha! Öldürülen teröristle ilgili 'kamuflaj' detayı

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Hevi' kod adlı terörist Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. Terörist Ahmed'in deşifre olmamak için Yezidi halkının arasında yaşadığı belirlendi.

28 Kasım 2024 Perşembe 08:12 - Güncelleme:
MİT'ten hedef listesine bir çizik daha! Öldürülen teröristle ilgili 'kamuflaj' detayı
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hedef listesine bir çizik daha atıldı. Terör örgütü PKK/KCK'nın Sincar'daki istihbarat yapılanmasının sözde sorumlularından olan Sadiye Muhammed Ahmed de etkisiz hale getirildi.

KANDİL'İN KULAĞIYDI

Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed'in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi. Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Ahmed'e operasyon için en uygun zaman beklendi; sonunda düğmeye basıldı. Sincar bölgesindeki halkı örgütleyen silahlı yapılanmaları denetleyerek Kandil'e rapor veren Ahmed, nokta operasyonla vuruldu.

ÖRGÜTE 23 YIL ÖNCE KATILDI

Terör örgütü PKK'ya 2001'de katılan Sadiye Muhammed Ahmed, Suriye'de muhtelif bölgeleriyle Irak'ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösterdi. Ahmed, bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK'nın Mahmur Kampı Dış İlişkiler Sorumluluğunu yürüttü; PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine etti.

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