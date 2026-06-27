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MİT'ten kaçamadı! Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, MİT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
MİT'ten kaçamadı! Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu D.M. isimli şüphelinin yeri tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Merkez Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kırmızı bülten bulunan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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