30 Eylül 2025 Salı
MİT'ten kişisel verileri çalanlara operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 15:37 - Güncelleme:
MİT koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nun iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

VERİLER CASUSLUK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA AKTARILIYORDU

USOM'un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

Siber suçlular arasında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında "siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı.

