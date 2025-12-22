İSTANBUL 12°C / 9°C
Güncel

MİT'ten kritik operasyon! DEAŞ'ın sözde yöneticisi Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 16:49 - Güncelleme:
MİT'ten kritik operasyon! DEAŞ'ın sözde yöneticisi Türkiye'ye getirildi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Afganistan-Pakistan sınırında terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın bulunduğunu tespit etti.

Bahse konu şahsın, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

Şahsın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Ayrıca şahsın Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

MİT'in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve terör örgütü DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi.

MİT, Gören'in Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı ve Afganistan-Pakistan alanındaki DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükseldiğini belirledi.

Gören'in Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından da sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Buna yönelik yürütülen hassas çalışmalar kapsamında Gören'in güncel konumu tespit edildi ve Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

