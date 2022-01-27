MİT'ten nokta atışı operasyon! Kilit ismin saklandığı yer tespit edildi

27 Ocak 2022 Perşembe 01:33 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 01:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televiyon programındaki canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 2002 yılında öldürülen Necip Hablemitoğlu ile ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, Hablemitoğlu'nun katil zanlısının şu anda Türk yargısına hesap verdiğini aktardı.

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden birinin yurt dışında yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiğine yönelik soru üzerine Erdoğan, merhum Hablemitoğlu'nun, FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan "Köstebek" isimli kitabını yayımlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürüldüğünü anımsattı.

UKRAYNA'DA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatının uzunca bir süredir bu suikastın katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürdüğüne ve şahsın kırmızı bültenle arandığına dikkati çeken Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Kaçtığı yurt dışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarında da ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti ve bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenski ile de bunu konuştuk, önceki başkanla da bunları konuştuk ve 'Bu ülkenizdedir bunu lütfen bize verin' dedik. Tabii bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor ve istihbarat teşkilatımızın buradaki yakın markajı, muhatapları ile olan sıkı diyaloglarla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ terör örgütüne de silah ve mühimmat temin ettiği bilinen birisi."

"FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN AYDINLATILMASININ İSPATIDIR"

Bu olayın zanlısının yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılıklarının bir ispatı olduğuna değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletimize ve milletimize ihanet eden şebekelerinin oyunlarını her zaman bozduk, bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi güvenlik meseleleri bizim için bir bütündür. Her çeşidinden terör örgütü ve suç şebekesiyle mücadelemizi aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Geçmişte faili meçhul cinayetlerle istikrarımızı bozmaya çalışanları ortaya çıkararak ülkemize karşı oynanan oyunları deşifre etme konusundaki kararlılığımız da bakidir. Burada kaçtıkları ülkelerde karanlık odaklarla iş birliği yaparak, terör faaliyetlerine devam eden hainlere de bu vesileyle seslenmek istiyorum, dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne çıkıp, hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Son nefesinize kadar ensenizde olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehitleri ve faili meçhul cinayetlere kurban giden milletin aziz evlatlarını rahmetle yad etti.