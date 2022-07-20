İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2022 Çarşamba / 21 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5947
  • EURO
    18,0295
  • ALTIN
    966.056
  • BIST100
    2509.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
Güncel

MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik saldırının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'i yurt dışında yürütülen operasyonla yakaladı.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mavi kategoride aranan PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, 2014'ten beri Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürüterek, eylemlerde aktif rol oynuyordu.

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içinde yer alan Çelik'in, eylemin ardından Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

Örgüt tarafından terörist faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirilen, Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının firari son faili Çelik, MİT'in operasyonuyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Muş İlçe Jandarma Komutanı Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te eşiyle aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildiği eylemle ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

  • Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız
  • Savaş Çelik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.