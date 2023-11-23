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MİT'ten kırmızı bültenle aranan teröriste nokta operasyonu

MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

IHA23 Kasım 2023 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
MİT'ten kırmızı bültenle aranan teröriste nokta operasyonu
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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG tarafından Türk güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahlardan sorumlu olan örgütün sözde ağır silah ve savunma sanayii sorumlularından "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin Rumeylan bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin sözde ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve örgütün kırsal kadrolarına katılan en eski teröristlerden olan "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun, örgüt bünyesinde İran, Irak ve Suriye'de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde bulunuyordu. Suriye'de örgütün üst düzey sorumlulardan olan Tolun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) örgüte yönelik düzenlediği operasyonlardan korunmaya çalışıyordu. Takipten kaçmak amacıyla sürekli yerini değiştiren Tolun'un yakınındaki kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı bilinirken, MİT aldığı anlık istihbaratlar üzerine terörist için düğmeye bastı. Fahrettin Tolun, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun, 1992'de terör örgütüne katıldı. Birçok silahlı faaliyet yürüttü. Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde bulundu. Tolun, 2019'da Suriye'ye geçti ve örgütün sözde ağır silah ve savunma birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Örgütün Türkiye'ye yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumlu olan Tolun hakkında Interpol tarafından oluşturulan 'Kırmızı Bülten'in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da "terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunmaktaydı.

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