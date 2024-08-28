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MİT'ten terör örgütü PKK'ya Süleymaniye'de ağır darbe

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:21 - Güncelleme:
MİT'ten terör örgütü PKK'ya Süleymaniye'de ağır darbe
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat Karayılan'ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik'in Irak/Süleymaniye'ye yerleştirildiği öğrenildi.

Gülistan Tekik, Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi.

Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan Tekik, Süleymaniye'de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.

MİT, PKK/KCK'lı Tekik'in Süleymaniye'ye yerleştirdiği istihbaratını aldı. Tekik, MİT tarafından adım adım izlendi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST GÜLİSTAN TEKİK KİMDİR?

PKK/KCK bünyesine 1998 yılında katıldı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma/yakalama kaydı bulunan Pelin Batman kod Gülistan Tekik, örgüt içerisinde kritik konumlarda yer aldı.

Özellikle Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.

2000 yılında Kandil'de PKK kampında özel olarak seçilen örgüt mensuplarının yer aldığı İdeoloji Biriminde eğitim aldı.

2006 yılında Hakurk/Hınere bölgesinde örgüte yeni katılan örgüt mensuplarının sözde eğitim sorumlusu oldu.

Suriye alanına geçerek sahte kimliğiyle burada örgütün kadın yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti. Gülistan Tekik akabinde Irak/Mahmur alanına eğitim sorumlusu olarak görevlendirildi.

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