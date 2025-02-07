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MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! Terörist Murat Keleş etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 09:58 - Güncelleme:
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! Terörist Murat Keleş etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 2016 yılındaki çukur ve barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik roketatarlı saldırının faillerinden olan teröristi takibe aldı.

Türkiye'de "terör nitelikli suçlardan" aranan Keleş'in, Irak'ın Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi.

MİT, istihbarat ağı sayesinde metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti.

Uzun süredir saklanarak yaşayan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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