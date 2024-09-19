MİT'ten Gara'da nefes kesen operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit'i Irak/Gare'de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN GARA'DA NOKTA OPERASYON

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil YİĞİT'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gare'de Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini tespit edildi.

MİT, terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan Halil YİĞİT'i hedef listesine koydu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen Hogir Pirosi kod Halil YİĞİT adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil YİĞİT etkisiz hale getirildi.

HOGİR PİROSİ KOD HALİL YİĞİT KİMDİR?

Halil YİĞİT, 2007 yılında Şırnak kırsalında sözde Öz Savunma Birlikleri'nde örgütsel faaliyetlerine başladı, örgütleme çalışmalarında yer aldı. 2010 yılında PKK/KCK kırsal alanına katılım yaptı. Irak/Metina'da örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.

Askeri/ideolojik eğitim alarak PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde silahlı faaliyet yürüttü. Şırnak/Silopi'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen silahlı, EYP'li eylemlere katıldı. 2014'te Şırnak/Silopi'de halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktardı.

2016 yılında Cudi bölgesinde ve Şırnak/Silopi'de faaliyet yürüttü. Tim komutanı olarak Hendek-Barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemleri organize etti. 2018 yılında Suriye'de YPG içerisinde faaliyet gösterdi. Son olarak Irak/Gare alanına geçti ve örgütün askeri istihbarat (REL) kadrosunda istihbarat faaliyetleri yürütüyordu.

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