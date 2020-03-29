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Güncel

25 Şubat'ta öldürülen terörist Duman'ı MİT'in 11 gün boyunca takip ettiği ortaya çıktı

Kuzey Irak'ın Sincar bölgesine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu terörist Yahya Duman'ın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. MİT'in 11 gün boyunca izlediği 'Sabri tori' kod adlı teröristin İHA ile yakın takibe alındığı ve SİHA'yla vurulduğu ortaya çıktı. Bombaların üzerine Dargeçit'te şehit düşen 4 polis memurunun isimleri yazıldı.

29 Mart 2020 Pazar 08:45 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 08:48
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Kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu "Sabri Tori" kod adlı terörist Yahya Duman 4 korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi. O operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

MİT, PKK'nın Irak-Suriye hattındaki en büyük karargâhlarından biri olan Irak'ın Sincar bölgesindeki çalışmalarda, 14 Şubat'ta PKK/ KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu "Sabri Tori" kod adlı terörist Yahya Duman'ın izine rastladı. Siirt-Şırnak-Mardin bölgesinde çok sayıda kişinin şehit olduğu saldırılara katılan ve talimatı veren terörist Yahya Duman, Kandil'de kamplarda teröristlere eğitim veriyordu.

BOMBALARA YAZILDI

Havadan İHA ile yakın takibe alınan terörist Yahya Duman 25 Ocak günü yanındaki 4 kişiyle birlikte Sincar'da etkisiz hale getirildi. Bölgeye yönlendirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) yüklenen bombalardan birinin üzerine 'Şehadet şerbetini su gibi içenlerin ruhu şad olsun', diğer bombanın üzerine ise Mardin Dargeçit'te 2015'te şehit düşen 4 polis memurunun isimleri yazıldı. Terörist Yahya Duman'ın talimatını verdiği 3 Eylül 2015 Mardin -Dargeçit'te el yapımı patlayıcılı saldırıda polis memurları Halil Aksoy, Akif Hatunoğlu ve Hüseyin Balta , Ahmet Akalın şehit düşmüştü.

8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi. (Sabah)

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