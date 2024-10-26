Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırının ardından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 157 noktaya operasyon yaparak terör örgütü PKK/YPG'ye ait bina, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etti.

Bu kapsamda 23-26 Ekim tarihlerinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon yapıldı. Örgüte ait bina, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

MİT'in operasyonlarında savunma sanayisi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünlerin aktif olarak kullanıldığı, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildiği öğrenildi.

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