İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3642
  • EURO
    25,291
  • ALTIN
    1461.68
  • BIST100
    5567
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuzey Irak'ta MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Öğmen ve 2 teröristi öldürüldü
Güncel

Kuzey Irak'ta MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Öğmen ve 2 teröristi öldürüldü

MİT, PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.

IHA8 Haziran 2023 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Kuzey Irak'ta MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Öğmen ve 2 teröristi öldürüldü
ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'daki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali'yi etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK'nın Irak alanındaki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan PKK/HPG sorumlularından Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, Ş. Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali, Irak/Sülaymaniye-Çemçemal kırsalında MİT tarafından yürütülen nefes kesen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

PKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz 'istihbarat şebekeleri' kullanıldı ve Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.

OPERASYON İÇİN EN DOĞRU AN SEÇİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, özellikle MİT'in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu anbean takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi.

Örgütün komuta kademesine ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun zamanda MİT'in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, beraberinde bulunan Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne 1993 yılında katılarak yurtiçinde ve yurtdışında uzun yıllar faaliyet yürüten Fehmi Öğmen'in Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden biri olduğu belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.