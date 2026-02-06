İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6189
  • EURO
    51,5682
  • ALTIN
    6934.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine darbe... Şüpheliler gözaltında
Güncel

MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine darbe... Şüpheliler gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, zararlı yazılım aracılığıyla vatandaşların dijital materyallerine erişerek kredi kartlarından haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 17:04 - Güncelleme:
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine darbe... Şüpheliler gözaltında
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "octo" isimli zararlı yazılım aracılığıyla mağdurların dijital materyallerine erişerek kredi kartlarından harcama yapan ve bu sayede maddi menfaat temin eden şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

MİT Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan araştırmalarda tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "yasak cihaz veya program bulundurma" suçlarından yürütülen soruşturmada, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlarla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu, 3 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

  • siber
  • dolandırıcı
  • zararlı yazılım
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.