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MİT, Jandarma, USOM'dan ortak operasyon! Siber casusluk ağı çökertildi

MİT, Jandarma, USOM'un ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı.

13 Ağustos 2024 Salı 09:37 - Güncelleme:
MİT, Jandarma, USOM'dan ortak operasyon! Siber casusluk ağı çökertildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak bir operasyon düzenlenmiştir. Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı düzenlenen bu operasyon ile çökertilmiştir. Operasyonda şebeke içinde yer alan 11 kişi yakalanmıştır.

VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE PAYLAŞTILAR

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dâhil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edilmiştir. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlenmiştir.

İNTERNET SİTELERİ ERİŞİME KAPATILDI

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlanmıştır.

Gizlilik kararı olan soruşturma ile ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülmekte ve ele geçirilen veriler titizlikle incelenmeye devam etmektedir.

SİBER CASUSLUKLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Son derece kritik öneme sahip olan kişisel verilerin korunmasına karşı MİT, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdürecektir. Casusluk ağına karşı yapılan operasyonlar sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alınacaktır.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı ve önleyici tedbirleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

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