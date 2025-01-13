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MİT'ten sınır ötesi operasyon! Reyhanlı saldırısının faili Suriye'de yakalandı

MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Reyhanlı saldırısının faili Suriye'de yakalandı
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MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib KORALI'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan KORALI'nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib KORALI, MİT'in Suriye'de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf NAZİK'i de Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

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