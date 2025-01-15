MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyonu! Sözde sorumlu ve koruması etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde İran yapılanması sorumlularından İslam Dotkanlou ile korumasını Irak'ın Süleymaniye kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu terörist İslam Dotkanlou'nun Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

MİT'in hedef listesinde yer alan PKK'lı Dotkanlou'nun son olarak Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

PKK'ya katılımı sonrasında örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist MİT'in hedef listesine alındı. İslam Dotkanlou ayrıca sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüttü.