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MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Türkiye'ye getirildiler

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı belirtildi.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 14:02 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:36
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Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.

Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.

Terörist Mustafa Kılıçlı

Terörist Orhan Moran

  • DEAŞ
  • DEAŞ operasyonu

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