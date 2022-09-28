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MİT'ten Suriye'nin Halep kentine operasyon! PKK'ya üst düzey darbe indirildi

MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey kadrolarının etkisiz hale getirilmesi için Suriye ve Irak'taki örgüt mensupları yakın takibe alındı.

MİT tarafından kurulan özel ekip, terör örgütünün son dönemde Türkiye'deki orman yangınları ve şehir merkezlerinde gerçekleştirdiği eylemlerde yer alan üst düzey lider kadrolara yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında titiz bir çalışma yürüttü.

Türkiye, Irak ve Suriye'de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylemlerde yer aldığı ayrıca örgütün Türkiye'deki orman yangını eylemlerini gerçekleştiren "ateşin çocukları" yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde çalışmalar yürüterek örgüte yeni kadrolar kazandırdığı belirlenen, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan "Şilan Emgihan" kod adlı Sabah Oğur'un Irak'tan Suriye'ye geçtiği tespit edildi.

PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı gençlik topluluğu yönetiminde de yer aldığı belirtilen Sabah Oğur'un tam konumunun Halep'in Şeyh Maksut bölgesi olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Oğur, operasyonda etkisiz hale getirildi.

Birçok eylemin talimatını veren Sabah Oğur'un kardeşi PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Zahra Oğur'un da 2010 yılında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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