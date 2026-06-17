Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" (ISKP) medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Kazancı'nın, DEAŞ'ın Türkiye medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği belirlendi.

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı ve buradaki kamplarda aktif görev aldığı saptandı. Kazancı'nın, örgüt unsurlarının Türkiye'den bölgeye aktarılmasında Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü, Altun'un yakalanması sonrası ise örgütsel faaliyetleri devraldığı tespit edildi.

PAKİSTAN'DAKİ SALDIRILARDAN SAĞ KURTULMUŞ

MİT'in hassas çalışmaları neticesinde, Kazancı'nın Pakistan'da DEAŞ unsurlarına düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı saptandı.



Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

İTİRAFLARI EYLEM PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ

Kazancı, ifadesinde, Özgür Altun ile ilişkisini, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti.



Operasyonla, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları akamete uğratıldı, örgütün insan kaynağı aktarım ağları deşifre edildi.