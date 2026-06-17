İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2026 Çarşamba / 2 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3241
  • EURO
    53,9035
  • ALTIN
    6435.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT'ten sınırda nokta operasyon! Teröristbaşı Türkiye'ye getirildi
Güncel

MİT'ten sınırda nokta operasyon! Teröristbaşı Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 10:40 - Güncelleme:
MİT'ten sınırda nokta operasyon! Teröristbaşı Türkiye'ye getirildi
ABONE OL

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" (ISKP) medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Kazancı'nın, DEAŞ'ın Türkiye medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği belirlendi.

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı ve buradaki kamplarda aktif görev aldığı saptandı. Kazancı'nın, örgüt unsurlarının Türkiye'den bölgeye aktarılmasında Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü, Altun'un yakalanması sonrası ise örgütsel faaliyetleri devraldığı tespit edildi.

PAKİSTAN'DAKİ SALDIRILARDAN SAĞ KURTULMUŞ

MİT'in hassas çalışmaları neticesinde, Kazancı'nın Pakistan'da DEAŞ unsurlarına düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı saptandı.

Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

İTİRAFLARI EYLEM PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ

Kazancı, ifadesinde, Özgür Altun ile ilişkisini, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti.

Operasyonla, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları akamete uğratıldı, örgütün insan kaynağı aktarım ağları deşifre edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Ortalık savaş alanına döndü! Tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.