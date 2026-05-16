16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
  MİT'ten uluslararası casusluk ağına ağır darbe! Türkiye aleyhine çalışan 7 ajan tutuklandı
MİT'ten uluslararası casusluk ağına ağır darbe! Türkiye aleyhine çalışan 7 ajan tutuklandı

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), iki farklı yabancı servis adına Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, dernekler ve kamu görevlilerine ait hassas bilgileri toplayan uluslararası bir casusluk ağını çökertirken; Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şebekenin elebaşı B.E. dahil gözaltına alınan 7 ajan adli makamlarca tutuklandı.

MİT, istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü "özel ekipleri" ile yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, ajanlık ağının başındaki B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

STRATEJİK OPERASYON

B.E. ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu.

Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde, şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı.

B.E.ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti.

MİT'in, uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.

MİT'TEN BÜYÜK ZAFER

Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.

