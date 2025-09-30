İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Mizah maskesiyle peygamberlere hakaret: Sözde komedyen tutuklandı

Peygamberlerle ilgili hakaretamiz ve küfürlü ifadeler kullanan Egemen Şimşek isimli sözde komedyen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Eylül 2025 Salı 16:58
Mizah maskesiyle peygamberlere hakaret: Sözde komedyen tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde Soğuk Savaş isimli programda Resulullah Efendimize (s.a.v.) dil uzatılmış, sosyal medyada yapılan çağrılar sonrası program sunucusu ve konuğu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bu olayın üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen başka bir sözde 'mizah' programında bir kez daha dini değerlere saldırıldı.

TUTUKLANDI

Yaptığı programda Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlerle ilgili küfür ve hakaret içerikli sözler kullanan komedyen Egemen Şimşek, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Egemen Şimşek isimli komedyen, yaptığı bir programda Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlerle ilgili küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Egemen Şimşek, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HZ. MUSA VE İSA'YA KÜFRETTİ

Egemen Şimşek isimli şarlatan yaptığı sözde gösteride Kızıldeniz'in yarılması olayı üzerinden Hz. Musa'ya, Yahudilerin baskıları üzerinden de Hz. İsa ile alay etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Videonun yayılmasının ardından binlerce kullanıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet birimlerini etiketleyerek şahsın tutuklanması çağrısında bulundu.

